USA hakkas kodanikele kriisiabiks otsetoetust maksma

USA president Joe Biden allkirjastas neljapäeval seadusega 1,9 triljoni dollari suuruse stiimuli, et riik koroonapandeemiaga paremini toime tuleks. Foto: Zumapress/Scanpix

USA alustas pandeemia leevendamise paketi raames elanikele 1400 dollari suuruse abipaketi maksmist. Esimesed inimesed saavad rahapataka kätte juba sel nädalavahetusel.

Tegu on president Joe Bideni koroonakriisi leevendamise paketi osaga. Biden allkirjastas neljapäeval seadusega 1,9 triljoni dollari suuruse stiimuli, sellest 410 miljardit on mõeldud ameeriklastele otsetoetuste maksmiseks. Otsetoetuse suurus on 1400 dollarit, kirjutab Bloomberg.