Raadiohommik: korteridefitsiit, ehitusturu arengud ning ohtlik kaugtöö

Möödunud aasta teises pooles tehti Eestis korteriomanditega kokku 12 502 tehingut. Foto: Andras Kralla

Teisipäevane Äripäeva raadiohommik räägib tekkivast korteridefitsiidist, ehitusturul toimuvast ja kaugtööl tekkivatest küberohtudest.

Hommikuprogrammis annavad intervjuu kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark, ehitusettevõtja Raivo Rand ja küberturvalisuse ekspert Thea Sogenbits.

Hommikut veavad ajakirjanikud Meelis Mandel ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Nimetades märksõnu funktsionaalne, ergonoomiline, vastupidav ja keskkonnasõbralik, saame disainmööblit iseloomustavad põhimõtted. Disainmööbli valmistamisest kõneleb saates Oot-Oot Stuudio omanik ja disainer Marko Ala. Saates tuleb jutuks, kuidas disainmööblit ära tunda ja kuidas tekib Oot-Oot Stuudio pakutava pehme mööbli hind. Samuti uurime, kas mööbel on ajatu toode või moekaup ning millisel mööblil on järelturuväärtus.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kas hiljuti üle 60 000dollarilise hinna kerkinud bitcoini ostmiseks on praegu hea aeg ning millistel krüptovaradel peale bitcoini veel silma peal hoida, räägivad Change Investi juht Kristjan Kangro ning krüptoraha liidu juhatuse liige Asse Sauga.

Bitcoini tõusev hind on oluliselt kergitanud Change'i kasutajate hulka ning testinud teenuse piire, räägib Kangro. Kuigi bitcoin on läbi aastate järjest kõrgemale kerkinud, ei soovita kumbki saatekülaline kogu enda pensioniraha krüptovaradesse investeerida.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Saate fookuses on rohegaas ehk biometaan. Räägime sellest, milliseid gaase üldse mootorikütusena kasutatakse. Mille poolest erinevad LNG, LPG, CNG ja rohegaas? Veel räägime, kuidas võrrelda kütusekulu ja -hinda ja kui tihe on gaasitanklate võrk Eestis. Arutlusele tuleb, millest rohegaasi valmistatakse, kuidas käib tootmisprotsess, kes on tarbijad ja milline on keskkonnajalajälg. Kui rohegaas on sedavõrd keskkonnasõbralik, siis miks ei ole veel kogu meie riigi transport täielikult rohegaasile orienteeritud?

Saate külalised on Eesti Gaas ASi juhatuse liige Raul Kotov ja Eesti Biogaasi OÜ tegevjuht Kristjan Stroom. Saadet juhib Hando Sinisalu.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogia- ja innovatsioonisaates vaatame sel korral otsa targa linna arengutele. Milline on tark linn praegu ja tulevikus ning mis eristab Eesti linnasid eelkõige ülejäänud maailmast? Miks meile üldse tarka linna vaja on ja mis see inimesele annab? Seda teemat avab targa linna tippkeskuse juht Ralf-Martin Soe.

Lisaks uurime lähemalt tänapäevaseid nutikaid valgusfoore ning ristmikusüsteeme ning räägime sellest, milline võiks näha välja transport kahekümne aasta pärast. Kas meid siis veel lubatakse üldse rooli taha, arutab Bercman Technologies ASi juht Mart Suurkask.

Saatejuht on Mart Valner. Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saade jätab Maa seljataha ning siirdub kosmosesse. TalTechi innovatsioonikeskuse kosmosevaldkonna juhi Rauno Gordoniga räägime sellest, kuidas käib kahe TalTechi satelliidi Koidu ja Hämariku käsi, ning puudutame mõne sõnaga ka üht selle aasta seni tähtsamat kosmosesündmust ehk NASA kulguri Perseverance laskumist Marsile läinud kuul.

Veel teeme juttu Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringust, mis käsitleb seda, kuidas saaks satelliidiandmeid rohkem kasutusele võtta ja nende abiga avalikke teenuseid parendada. Parima põlenguohu prognoosi mudelist, põldudel toimuva jälgimise süsteemist, Eestile sobivast üleujutuste kaardistamise metoodikast ja masinnägemise algoritmist räägime Tartu observatooriumi asedirektori ja rakendusliku kaugseire professori Anu Noormaga. Saadet juhib Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.