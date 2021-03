Kinoärid riigi toetusest: vähe, aga abiks ikka

Kinod on juba pikka aega suuri kahjusid kandnud. Foto: Raul Mee

Kinofirmade meelest tulevad riigi eraldatavad veidi enam kui 5 miljonit abieurot küll kasuks, ent seda on siiski liiga vähe.

Apollo Kino juhatuse esimees Mauri Kristjan Dorbek ütles, et eraldatav summa pole selgelt piisav, sest kinoäri on kandnud mitu korda suuremat kahju. Siiski on toetusrahast sektorile abi, lisas ta.