Leevendust ei paista: piirangud pikenevad tõenäoliselt vähemalt aprilli lõpuni

Riigihalduse ministri Jaak Aabi (Keskerakond) sõnul on tõenäoline, et enne aprilli lõppu piirangutes leevendusi oodata ei ole. Foto: Liis Treimann

Valitsuse liikmed andsid tänasel pressikonverentsil mõista, et väga tõenäoliselt praegu kehtivaid piiranguid enne aprilli lõppu ei leevendata.

Karmimaid piiranguid kaks nädalat tagasi kehtestades ütlesid valitsuse liikmed, et need kehtivad vähealt 11. aprillini. Tänasel valitsuse pressikonverentsil andsid nii peaminister Kaja Kallas kui ka teda vahepeal asendanud riigihalduse minister Jaak Aab mõista, et 11. aprillil leevenemist väga tõenäoliselt oodata ei ole, piirangud pikenevad vähemalt aprilli lõpuni.