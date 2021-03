Transiitvedajad sõidavad Eestist läbi endiselt ilma tankimispausita

Vaatamata sellele, et Eesti diislikütuse hind on olnud soodsam kui Lätis ning umbes 75% Eesti autovedajate tankimistest on koju tagasi tulnud, sõidavad transiitvedajad Eestist endiselt läbi ilma ühegi tankimispausita, kirjutab portaal Logistikauudised.

Transiitvedajate püüdmise eelduseks on pikaajalised lepingud ja stabiilne aktsiisipoliitika. Foto: Liis Treimann

„Aastatel 2018 ja 2019 tankisid Eesti ettevõtted piiri taga vastavalt 158 ja 155 miljonit liitrit, ehk umbes 75 mln eurot aktsiisitulu aastas kinkisime lihtsalt naabritele,“ tunnistas Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat, kelle sõnul kiirendas meie vedajate tankimise koju tagasi toomist kindlasti ka teatav patriotism ning vaikiv kokkulepe riigiga: kui teie lasete aktsiisi alla, toome meie päevapealt tankimise koju tagasi.

Välismaiste transiitvedajatega on asi aga märksa keerulisem.

