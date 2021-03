Eesti logistikafirmade tarned viibivad Suessi laevaõnnetuse tõttu vähemalt paar nädalat

Segadus, mille Suessi kanali konteinerlaevaõnnetus endaga kaasa tõi, on totaalne, tõdevad Eesti suuremate logistikaettevõtete juhid. Juba praegu on Euroopa sadamates tohutu konteinerite puudus ja kui need siis ühel hetkel kõik korraga tulema hakkavad, saab kaos olema vastupidine. Rääkimata paari nädala jagu pikenevatest tarneahelatest.

CF&Si tegevjuht Tiit Arus tunnistas logistikauudistele, et ettevõtte telefonid on olnud punased alates hetkest, mil Taiwani päritolu konteinerlaev Suessi kanali kaldasse rammis. „Praegu ei paku mõned suured ekspedeerijad isegi enam hinda konteineritele, sest mitte keegi ei tea, mis saama hakkab,“ tunnistas Arus, kelle sõnul pole kahtlustki, et ka väga paljud Eesti ettevõtted saavad selle läbi kannatada.

Esimene mõjutegur on Aruse sõnul see, et tarneajad pikenevad vähemalt paari nädala võrra. „Olukord õnnetuskohal on ilmselt hullem, kui esialgu arvati. Kui ikka 200 000 tonnine alus liivakaldasse rammib, siis tavalise kopaga teda sealt välja ei kaeva. Tõenäoliselt tuleb hakata seda laeva tühjaks laadima. Selleks on vaja sinna kohale viia vastav laadimistehnika ja see kõik võib võtta aega nädalaid. Logistika seisukohast tähendab see aga seda, et kaupu tuleb hakata vedama ümber Aafrika, mis see toob endaga kaasa tohutu aja- ja rahalise kulu,“ nentis Arus.

