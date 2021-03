Suessi kanalisse kinni jäänud Ever Giveni liikuma saamine edeneb

Ever Giveni päästeoperatsioon edeneb. Foto: Reuters/Scanpix

Suessi kanali juht Osama Rabie ütles, et kanalisse kinni jäänud laeva Ever Giveni liikuma saamine on küll edenenud, ent kindlat aega, mil see vabaks võiks saada, ta ei öelnud, vahendab Bloomberg.

Rabie sõnul hakatakse uurima täpseid põhjuseid, miks laev kanalisse kinni jäi, alles pärast seda, kui laev on liikuma saadud. Ta lisas, et laeva kinni jäämise põhjuseid on mitmeid.