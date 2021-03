Raadiohommikus: Eesti tippjuhtide ellujäämiskursus

Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Risto Vahimets. Foto: Eiko Kink

Aasta on möödunud globaalse koroonapandeemia algusest, mistõttu on kohane teha kokkuvõtteid ja uurida, kuidas on ettevõtjad suutnud läbida keerulise ellujäämiskursuse. Sellise uuringu koostasid advokaadibüroo Ellex Raidla ja Redgate Capital. Uuringust annab homme hommikul täpsema ülevaate Ellex Raidla partner Risto Vahimets.

Töötukassa avab neljapäevast palgatoetuse uue taotlusvooru. Millised on lõplikud tingimused palgatoe saamiseks ja mis võib veel muutuda? Sellest räägib töötukassa juht Meelis Paavel.

Lisaks võtame kõne üüriturul innovatsiooni tegeva Bidrento tegevjuhile Taavo Annusele, kelle kaasosalusel asutatud firma sai just rahasüsti müügijuhtimise tarkvara ettevõtte Pipedrive tegijatelt. Ühtlasi tutvustab Äripäeva Infopanga projektijuht Sigrid Kõiv uut ärianalüütikale keskenduvat raadiosaadet „Infopankur“.

Hommikut veavad Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Erinevas formaadis andmete maht kasvab ligi 30% aastas. Seda kõike tuleb süsteemselt ja turvaliselt hoida ja hallata, räägib saates ettevõtte Proact Estonia tegevjuht Karel Kannel.

Jutuks tuleb, kuidas andmetest, mis eraldiseisvana väärtust ei oma, luuakse töödeldes mingi teadmine. Räägime saates ka, kui oluline on ettevõtete jaoks andmete varundamine. Vastavalt andmete kasutamise intensiivsusele ja tüübile kasutatakse erinevaid andmesalvestuse tehnoloogiaid ja tüüpe. Kuuleme nende eelistest, miinustest ja praeguse aja trendidest. Näiteks pole kuhugi kadunud lindid – ka nendele salvestatud andmete mahud kahekordistuvad iga kolme-nelja aasta tagant.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Bolt, Click & Grow, GoWorkaBit, Bikeep – need ja paljud teised tuntud ettevõtted on Eesti suurima äriideede konkursi ja kiirendi Ajujaht vilistlased. Taas on alanud uus hooaeg, kus on jõutud kümne parima meeskonnani. Miks pääses parimate sekka idufirma Mentornaut? Või Migrevention? Milline on RAIKU konkurentsieelis? Mis idufirmadega üleüldse tegu on? Sellest ja paljust muust räägime Civitta Eesti innovatsiooni valdkonna juhi ja Ajujahi tiimijuhi Harri Tallinnaga ning Triniti advokaadi Peeter P. Mõtskülaga.

Samuti kuuleb saates olulisi soovitusi, kuidas võiksid äriideed jääda ellu ka pärast konkurssi, mitte ei vajuks unustusse. Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Infopankur". Eesti on küll kahe viimase aastaga tõusnud Euroopa eelviimasest avaandmete avaldajast viiendaks, kuid andmeekspertide hinnangul tuleks andmete kvaliteeti kvantiteedile oluliselt järele aidata. Infopankuri Zoomi stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete juht Ott Velsberg ja Elisa ärianalüütika juht Joosep Rooso. Stuudiost juhib saadet Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Valitsus võttis plaani töötada välja kohaliku kasu instrument, mis aitaks vähendada kohalike vastuseisu uutele projektidele, ka energialahendustele.

Miks ikkagi on nii, et kogukonnad ei taha kodu lähedale uusi projekte lubada ja kuidas sellest ummikust välja saada, sellest räägivad saates Fermi Energia juht Kalev Kallemets, Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ja Paldiskisse pump-hüdrojaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.

Räägime, milliseid vigu on ettevõtjad teinud kohalike kogukondadega suheldes, kas raha aitab arendusi kiirendada ja kelle vastutusel pooli rahuldav tulemus on. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on Narva spordiaktivist, Ida-Virumaa Spordiliit MTÜ ja Äkke Suusaklubi MTÜ juhatuse liige ja presidendilt tunnustuse saanud Vladimir Všivtsev. Saates tuleb jutu Ida-Virumaa piirkonna arengust, sellest, mida ja kuidas Vladimir Všivtsev selles piirkonnas teeb, et sealne elu oleks parem ja regiooni tervisesport arendatud. Eesti on liikumisharrastuse vallas tegija ning Vladimir Všivtsev on sellele panuse andnud koos oma perega. Vladimir Všivtsev on kasvanud n-ö spordidünastias, tema isa on olnud laskesuusatamise treener ja tema kaks venda, Vjatšeslav ja Juri, olid Eesti laskesuusatamise noortekoondise liikmed.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

