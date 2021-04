Raadiohommikus: verivärske ükssarvik, uudne võimalus investorile, e-konkurents, Euroopa jõujooned

Sellest, kuidas kogukonnad taastuvenergiast võita võiksid, räägime esmaspäevases Äripäeva Raadio hommikuprogrammis Annika Uudelepaga. Foto: Liis Treimann

Seltskond ettevõtlikke inimesi on algatanud Energiaühistu. See on tulundusühistu, mis koostöös kohalike kogukondadega rajab taastuvenergia parke üle Eesti. Ettevõtte ühelt algatajalt Annika Uudelepalt küsime hommikuprogrammis, kuidas ühistu tegutseb, milliseid projekte toetama asub ja kuidas selle tegevuses toetaja või investorina kaasa lüüa saab.

Verivärske ükssarvik USAs identifitseerimislahendusi pakkuva ID.me eestlasest kaasasutaja Tanel Suurhans räägib, kuidas keskeakriis ta selle ettevõtte asutamiseni üldse viis ja mis on tema eelis teiste, temast paremate koodikirjutajatega võrreldes.