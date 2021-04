Eesti eakate vaktsineerimist pärsib järjekorras ootamine

Paljud vanemaealised on Eestis veel koroonaviiruse vastu vaktsineerimata. Foto: Liis Treimann

Kui Põhjamaades on vanemad vanusegrupid suuresti vaktsineeritud, siis Eestis ei olda veel ka poolel teel, selgus terviseameti pressikonverentsil.

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et Põhjamaades on vanusegrupis 80+ praeguseks vaktsineeritud 90–95 protsenti inimestest. Samal ajal Eestis on näitaja 46 protsenti. Laane täpsustas, et vanusegrupis 70+ on vaktsineeritud 41 protsenti ja 60+ grupis on näitaja 31 protsenti. Laane sõnul on Tallinna numbrid sarnased Eesti keskmistega.