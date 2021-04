Teistsugune karjääritee: töökoha vahetamine on tabu ja enesereklaam patt

Paljud Jaapani mehed otsustavad karjääri kasuks, mis viib neid pahatihti aga kaugele perekonnast. Foto: Scanpix

Kui läänemaailmas on töökoha vahetamine ja enesereklaam tavapärased, siis Jaapani kultuuris on asjad risti vastupidi.

Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk” rääkis Jaapanis aastaid elanud ettevõtja Kertu Bramanis, et võrreldes meiega on Jaapanis karjääri tegemine hoopis teistsugune. Piltlikult öeldes tuleb alustada põrandate pesemisest, et kuhugi jõuda.