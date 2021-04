Britid jooksid võimaluse avanedes tarbima

Esmaspäeval Londonis Oxfordi tänaval kogunes hulk inimesi spordipoe JD Sports ette, sest leevenenud piirangud lubasid kauplustel üle pika aja taas uksed avada. Foto: Henry Nicholls, Reuters/Scanpix

Inglismaal leevendati täna koroonaviiruse vastu sätitud piiranguid, mille tagajärjel said paljud ettevõtjad avada uksed esimest korda pärast kolme kuud. See tekitas mitmes kohas järjekordi, vahendab Reuters.

Piirangute leevenemisest võitsid näiteks kaupmehed, pubid, jõusaalid ja juuksurid. Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles piirangute leevenemise kohta, et see on suur samm vabaduse suunas, kuid tuletas rahvale meelde, et sellele vaatamata tuleb käituda vastutustundlikult, sest koroonaviirus on endiselt ohtlik.