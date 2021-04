Rahandusminister: riigi eelarveplaanis on vaja teha kokkuhoidu

Keit Pentus- Rosimannus andis oma sotsiaalmeedia postituses mõista, et valitsus asub eelarves kulusid kokku hoidma. Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on kaks nädalat kestnud riigieelarve strateegia arutelu fookus tulevikuinvesteeringutel ja rahanduse korrastamisel, mis sisuliselt tähendab kokkuhoidu.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeediapostituses, et kui rohe- ja digipöördeks on Eestil raha olemas, selleks on riigil kasutada mitu miljardit euroraha, siis riigi rahandusega on keerulisemad lood.