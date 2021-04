Riigi „kingitus“ ettevõtjatele: erisõidukid ametlikult teemaksu alla

Nelja teljega N3 veokile paigaldatud puiduhakkuri ja metsatõstuki eest tuleb maksta teekasutustasu sõltuvalt mootori tüübist 1000-1300 eurot aastas, päeva kaupa makstes koguni ligi 4400 eurot ehk 12 eurot päevas. Tööd tehakse aga hoopis metsas. Foto: Transporditehnika.ee

Eelmisel reedel jõustus liiklusseaduse muudatus, kus täpsustati veoauto mõistet. Vaikselt sisse viidud muudatus tähendab, et aastaid kirgi kütnud teekasutustasu nõudmine eriotstarbelistelt N-kategooria sõidukitelt on ettevõtjatele halva üllatusena nüüd lõplikult seaduslik.

Eelmise nädala keskel said paljud ettevõtted transpordiametilt teate, et nende eritöödeks mõeldud N-kategooria sõiduki eest ei ole makstud teekasutustasu, kirjutab teemaveeb logistikauudised.ee. Ometi on olemas õiguskantsleri seisukoht ja mitmed kohtulahendid, et teekasutustasu peavad maksma vaid need veokid, mida kasutatakse kaubaveoks.