BaltCap kaasas raha rekordsuurusega väljaostufondi

BaltCapi uus fond vaatab lisaks Baltikumile ka Soome ja Rootsi poole, märkis ettevõtte juhtivpartner Peeter Saks. Foto: Eiko Kink

BaltCapi uue erakapitalifondi maht koos kaasinvesteerimist võimaldava kõrvalfondiga on 177 miljonit eurot.

Uue fondi BaltCap Private Equity Fund III eesmärk on teha kuni kümme platvormiinvesteeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Uus fond jätkab oma eelkäijate osta-ja-arenda-strateegiat: fond teeb omakapitali investeeringuid küpsetesse innovaatilistesse ettevõtetesse, et suunata neid kiirele kasvule. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10–100 miljonit eurot. Fond asutati 2019. aasta septembris.