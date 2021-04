Neinar Seli ostis legendaarse kino: raskel ajal peab kino tegema!

Neinar Seli ostis Ekraani kino Tartus Foto: LIIS TREIMANN

Ettevõtjale Neinar Selile kuuluv KEK Arendus OÜ ostis Tartus hoone, kus on 60 aastat tegutsenud kino Ekraan. „Naljaga pooleks öeldes – raskel ajal peab ju kino tegema,“ kommenteeris ostu Seli.

Tartu Postimees kirjutas täna, et legendaarne kino Ekraan Tartus sulgeb uksed ja vahetas ka omanikku. KEK Arenduse omanik Neinar Seli rääkis Äripäevale, et ideid, mida hoonega peale hakata, on mitu, kuid neist on veel vara rääkida. „Nostalgiline koht Tartu jaoks. Sai seal isegi esimest korda elus kinos käidud,“ ütles Seli.