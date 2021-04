Ettevõtjad saavad 44 miljonit täiendavat toetust

Kaubandus on piirangutest pihta saanud. Foto: Andras Kralla

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas määruse, mis kinnitas ettevõtluse kriisipaketi tingimused ja sihtrühmad. Kriisipaketi maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot suunab riik turismile ja 19 miljonit eurot jaekaubandusele.

Sutt selgitas, et toetuste eesmärk on toetada neid, kelle äritegevust on valitsuse piirangud kõige rohkem mõjutanud märtsis ja aprillis. „Märtsi alguses olime olukorras, kus viiruse leviku takistamiseks pidime võtma kasutusele laiemad piirangud ning selle kompenseerimiseks lõime 44 miljoni euro suuruse abipaketi,“ lausus Sutt. Sellele lisandub veel 102 miljoni euro suurune töötukassa palgatoetus.