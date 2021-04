Raadiohommikus: kinnisvara, töö pärast koroonat ja pensioniraha kohe kätte

Tänavu esimeses kvartalis tehtud kinnisvara ostu-müügitehingute koguväärtus oli 1,15 miljardit eurot. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraturul möödus nii-öelda hull kvartal tehingute ja hindade mõttes. Miks paistab ka tulevik pandeemia ajal helge, seda selgitab neljapäevases hommikuprogrammis Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

IT-firma Helmes selgitas katsega välja, milline on koroona mõju töötamisele ja et kaugtöö juhtimine on ärikriitiline juhtimisülesanne. Milline näeb välja töö pärast koroonat ja praktilisi soovitusi oma organisatsiooni töö parandamiseks jagab Helmes Grupi arendusjuht Aino-Silvia Tali.

Teeme investori vaatest juttu ka portaalist Vabaks.ee, mis annab enne sügist teisest sambast väljujale pensioniraha kohe kätte ja küsib selle hiljem tagasi, 16% intressiga. Teemat kommenteerib platvormi kaasasutaja Marko Vaik.

Intervjuud ja värsked uudised toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Seekordses saates räägime fassaadidest — millist valida, millised on erinevused ja millised peamised paigaldusvead. Pikemalt tuleb juttu tuulduvatest fassaadidest, mis mõjuvad hästi nii maja kui selle elanike tervisele.

Stuudios on Bestor Grupi Fassaadimaterjalide tootejuht Marju Noormets ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Eesti ettevõtetele pakuvad äri uuele tasemele viimiseks võimalusi nii kosmos, tuumauuringud kui mitmed muud rahvusvahelised koostööprojektid.

Teeme saates pikemalt juttu koostööst Euroopa Kosmoseagentuuri ja tuumauuringute keskuse CERN võimalustest ning oma kogemust kosmosest ärivõimaluste leidmisest jagab Proekspert. Saates on külas Eesti Kosmosebüroo juht Madis Võõras, Proeksperdi arendusjuht Henry Aljand ja EASi rahvusvaheliste projektide ekspert Kaido Sipelgas. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Saates räägime, milline sisekliima on tervislik, kuidas hoonetes sisekliimat reguleerida ning miks on tähtis mitte ületada soovitatud CO 2 hulka õhus. Uurime, millisel juhul on vaja vanasse hoonesse paigaldada sundventilatsioon, ning räägime ventileerimisest pikemalt – selgub, kui suur on kaasaegsetel ventilatsiooniseadmetel soojustagastuse protsent, kuidas õigeid seadmeid valida ja paraja efektiivsusega tööle seadistada. Saates osalevad Tartu Energiaagentuuri eksperdid Martin Kikas ja Ülo Kask ning hoonete energiatõhususlahendusi pakkuva Calidity äriarendusjuht Karl Erik Kalmus. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Ärikliendid roolis". Saade võtab pihtide vahele kaks transpordi- ja logistikasektori esindusorganisatsiooni uut juhti. Nimelt on viimase poole aasta jooksul saanud uued tegevjuhid nii Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon ELEA kui Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ERAA. Viimane sai äsja ka uue presidendi.

Saates on külas ELEA uus juhatuse liige Herkki Kitsing ja ERAA president Jaak Kivisild, kes tutvustavad nii ennast kui seda, millised muudatused nende organisatsioone ees ootavad.

Jaak Kivisild toob saates veidi valgust ka kuid autovedajate seas tiirelnud küsimusele, miks ligi veerandsada aastat ERAAd juhtinud Toivo Kuldkepp pidi lahkuma ning miks esitas lahkumisavalduse senine ERAA president Einar Vallbaum. Saadet juhib Tõnu Tramm.

Ärikliendid roolis saadet toetab Neste Eesti.

