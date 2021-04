Spetsialistid soovitavad: kuidas saada korteri ostmisel allahindlust

Investor Peeter Pärtel Foto: Liis Treimann

Kinnisvaraturul on praegu huvitav aeg. Nõudlus ületab ekspertide sõnul pakkumist – see tähendab, et müüjatel on tehingute tegemisel rohkem võimu kui ostjatel. Sellest hoolimata on võimalik kinnisvaralt allahindlust saada. Millistel juhtudel, mis tingimustel ja vormis on ostjal võimalus hind soodsamaks kaubelda? Sõna saavad eksperdid.

Ostja ei tea kunagi ette, milline on vastus allahindluse taotlusele. Ehk õnnestub ja müüja pakub ise uue hinna? Tõsi ta on, et praeguses olukorras, kus nõudlus on suur, on selline stsenaarium ebatõenäoline. Kuid kui võtta asja tõsiselt ja end ette valmistada, suurenevad allahindluse saamise võimalused.