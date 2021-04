EKRE blokeerib taasterahastu miljardit obstruktsiooniga

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnul teevad nad konstruktiivset obstruktsiooni. Foto: Tanel Meos

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas taasterahastu umbes miljardi euro suuruse paketi heakskiitmise blokeerimiseks umbes 700 muudatusettepanekut.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teatas sotsiaalmeedias, et need on kõik tühja täis. "Siin on kaks asja kokku saanud. Esiteks, ekreiitide ülim künism, millega proovitakse takistada majanduses pikalt oodatud Euroopa Liidu kriisitoe avanemist. Teiseks, täielik harmoonia EKRE juhtide välja öeldud eesmärgiga hakata parlamendis tööle Eesti Euroopa Liidust väljaviimise nimel," ütles Pentus-Rosimannus.