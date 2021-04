Raadiohitid: aktsiate tootlusest ja inflatsioonist

Enim kuulamisi kogus Igor Rõtovi (vasakul) juhitud saade, kus erinevatest investeerimisportfellidest rääkisid Andrus Vaher (paremal) ja Tarmo Tanilas. Foto: Andras Kralla

Nädala kõige kuulatumaid saateid iseloomustab märksõna investeerimine. Lisaks kõnetas kuulajaid nädalat kokkuvõtvas saates arutelu alla tulnud pensioniraha platvorm ja intervjuu Coop Panga juhi Margus Rinkiga.

Äripäeva raadio nädala kuulatuimad saated:

1. "Investor Toomase tund". Kuidas lüüa 100 000 euroga inflatsiooni ning teenida 20 000 euroga 20% aastas

Hobiinvestor Andrus Vaher ning Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas pakuvad saates välja erinevad investeerimisportfellid nii 20 000, 50 000 kui 100 000 euro investeerimiseks.

Aastaseks tootluse eesmärgiks on seejuures 20%, 7% ja lõpuks inflatsiooni löömine ning iga tootluse jaoks tuuakse välja mudelportfell.

Kuula Igor Rõtovi juhitud "Investor Toomase tundi" siit:

2. "Hommikuprogramm". Kaspar Allik: Tallinna börsi meeletu tõus võib jätkuda

Äripäeva börsiajakirjanik Kaspar Allik rääkis, et kuigi pankade seatud hinnasiltide järgi on Tallinna börsil vaid kolme ettevõtte aktsial kasvuruumi, tõdevad ka analüütikud, et hinnatõusu jätkumiseks võib olla veel mitmeid põhjuseid.

Allik rääkis, et tõusu võib edaspidigi tagant tõugata inflatsioonihirm, ootus, et sügisel tuleb suur hulk pensioniraha turule või lihtsalt inimeste soov kriisi ajal kogutud raha kasvama panna. Lisaks selgitas ta veidi USA börsil toimuvat ning rääkis Investor Toomase plaanidest.

Saadet hommikuprogrammist, mida juhtis Birjo Must, saab kuulata siit:

3. "Hommikuprogramm". Roosaare: Berkshire Hathaway on nagu bitcoin

Warren Buffetti nimi ei vaja suurt tutvustust – legendaarne investor on suutnud inspireerida tuhandeid kui mitte sadu tuhandeid inimesi. Nende seas on ka Eesti üks tuntumaid investoreid Jaak Roosaare.

Kuula Meelis Mandeli ja Jaak Roosaare arutelu, kuidas iga investor saab Buffeti õppetunde ja põhimõtteid praktikas rakendada, et aktsiaturgudel edu saavutada, siit:

4. "Äripäev eetris". Kas pensioniraha väljavõtmise skeem on geniaalne äriidee või räige ärieetika rikkumine?

Äripäeva ajakirjanikud arutasid saates, kas pensioniraha väljavõtjatele suunatud vabaks.ee portaali puhul on tegemist geniaalse äriideega või pahatahtliku ullikeste ärakasutamisega. Sealjuures tekitab küsimusi ka teine ehk investori vaade. Mis tagab selle, et need, kes raha paariks kuuks laenasid ka sügisel tagasi maksavad? Kellele jääb vastutus? Kas on mingeid olukordi, kus sedaviisi on üldse mõistlik raha välja võtta?

Portaalist ja teistest nädalat kokkuvõtvatest teemadest rääkisid saates Äripäeva ajakirjanikud Kaspar Allik, Linda Eensaar, Martin Johannes Teder ja Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

5. "Hommikuprogramm". Rink: hirm on, et tarbimispidu paisub liiga suureks

Coop Pank näitas taas ilusat kasvu: esimeses kvartalis teenis pank 2,8 miljonit eurot puhaskasumit. Kasum kasvas võrreldes aastatagusega 94%.

Panga juhi Margus Rinki sõnul tuli suur kasv tänu ärimahtude ligi 40protsendilisele kasvule. Saatejuht Meelis Mandel uurib hommikuprogrammis panga juhilt, kas tulemused ongi sedavõrd ilusad või on ka asju, mis pakuvad muret. Samuti küsisime, miks tahetakse endale kliendiks Saksa ja Austria pensionäre.