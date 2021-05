Raadiohommikus: kaubanduse avanemine, kinnisvaraturg ja Eestit edasiviivad ideed

Weekendi kingapoes käis neljapäeval kiire sagimine, et kaupluse avamiseks valmis olla. Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis kaetakse intervjuudega kolme teemat – esmaspäevast kaubanduse avanemist, ajaloo tugevaima Eduka Eesti kolumnikonkursi võiduideid ja investeeringuid kinnisvaraturule.

Intervjuud annavad Tallinna Kaubamaja tegevdirektor Erikki Laugus, Büroomaailma omanik Jüri Ross ning reedel Läti korteriturule investeerimisest teatanud Kaamos Grupi omanik Kaido Jõeleht.

Sõna saavad ka Edukas Eesti kolumnikonkursi esikolmik. Esikoha ja 10 000 eurot teenis innovaator Kalev Kaarna looga „Laseme 400 koolidirektoril painutada Eesti reaalsust“, teise koha (3000 eurot) noppis Mart Vainu artikliga "Rahatarkuse õpe on sama oluline kui matemaatika ja eesti keel". Kolmanda koha (2000 eurot) sai Norras elab ettevõtja Anneli Andersen "Rakendame Hemingway kuulsa tsitaadi Eesti ekspordi eduloo ette".

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Meelis Mandel ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saate külaline on Ruukki turunduskoordinaator Getlin Rohtla. Räägime katusest: millised katused on praegu trendikad, miks eelistada kallimaid ja kvaliteetsemaid katusematerjale ja milliste turvanõuetega katuse puhul arvestada.

Lisaks teeme juttu ka katusele paigaldatavatest päikesepaneelidest ja keskkonnasõbralikust tervasetootmisest.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Ida-Virumaast on saanud tähelepanu keskpunkt. Piirkond ootab õiglase ülemineku fondi raha ja uusi investeeringuid. Peaminister Kaja Kallas on korduvailt nimetanud Ida-Viru arengut üheks oma prioriteediks peaministrina.

Ekspeaminister ja Sillamäe Sadama omanik Tiit Vähi on Ida-Virus tegutsenud juba rohkem kui 20 aastat ning tal on oma nägemus seal toimuvatest protsessidest. Sellest räägimegi tänases saates.

Lisaks räägime Tiit Vähi äridest: Sillamäe Sadamast, Silpowerist, kus on ärimehel suured plaanid, ja ka Pühajärve puhkekeskusest.

Saadet juhib Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saate fookuses on riigi nägemus Eesti tööstusest. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt räägib, et tööstusel ja tööstuspoliitikal on Eestis majanduse tulevikus kindlasti strateegiline ja keskne koht. Ta märgib, et mõned aastad tagasi avaldatud tööstuspoliitika roheline raamat on hästi tehtud ja põhjalik, kuid koostöös töösturitega on siiski plaanis üle vaadata rohelise raamatu visioon ning täpsustada strateegiat ja tegevusplaani. Saates räägime ka kutseharidusest ja tööjõumuredest, aga keskendume ka digitaliseerimisele ja automatiseerimisele. Küsime, kas Eestil kui tuntud IT-riigil on olemas ka ambitsioon näidata end tubli tööstusriigina.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänases saates meenutame veebruaris toimunud Kinnisvarakonverentsi, kus vaadati tagasi nii koroonakriisi õppetundidele kui tulevikku ning mida see kaasa võiks tuua. Päeva alustas kinnisvarafondi juhtide diskussioonipaneel, kus asjaosalised jagasid oma mõtteid, milline on investeeringute turg ning kuidas kriis seda mõjutas. Paneelis osalesid LHV Varahalduse kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim, East Capital Real Estate tegevjuht Madis Raidma ning Baltic Horizon fundi juht Tarmo Karotam. Paneeli modereeris Colliersi partner Margus Tinno.

Saate teises pooles kõneleb aga Enefit Connect taristu liitumise teenuste juht Oliver Ruus, kes räägib sellest, kuidas tänapäevane taristu on endiselt väga rumal ning suured muutused võiksid meid siiski ees oodata.

