Raadiohommikus: 100 päeva valitsust ja džässis ainult investorid

Peaminister Kaja Kallas Stenbocki majas. Foto: Liis Treimann

Uus eelnõu lubab finantsinspektsioonil hakata taas hoiatusteateid saatma. Teadete saatmine peatati aasta alguses riigikohtu otsusega. Millised saavad olema muutused õigusruumis ja miks on hoiatusteateid finantsjärelevalves vaja, tuleb hommikuprogrammi selgitama finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Koroonakriis on inimeste eludesse toonud ootamatuid pöördeid. Eesti džässmuusik Susanna Aleksandra Veldi, kes nimetab end „ühe inimese start-up'iks, mille bränd on tema ise“, huvitus investeerimisest ja alustas algajana börsil eelmise aasta lõpus. Milliseid rõõme ja muresid on Susanna Aleksandra algaja investorina kogenud, kust infot saab ja kuidas otsuseid langetab, küsime temalt Äripäeva raadio otse-eetris. Lisaks uurime, kuidas valmistuvad muusikud eelolevaks kontserdisuveks, mil rahval näib olevat nii raha kui tahtmist seda kultuurile ja meelelahutusele kulutada.

Kaja Kallase valitsusel täitub kolmapäeval 100 päeva ametis. Äripäeva ajakirjaniku ja Poliitikaradari toimetaja Urmas Jaagantiga analüüsime Reformi- ja Keskerakonna suhtedünaamikat nii senise valitsuses oldud aja jooksul kui vaatame sügisesse, mil meid ootavad ees nii presidendi- kui kohalikud valimised.

Venemaa ajakirjanikud kogevad erilist tagakiusamist. Kas ja mida saavad kolleegid raja taga ära teha, arutleme Delovõje Vedomisti peatoimetaja Polina Volkovaga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäeva jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas rahvusvahelise IT-ettevõtte CGI küberturvalisuse eksperdid Catlyn Kirna ja Rein Luhtaru.

Saates arutame küberkaitse olukorda Eestis ja mujal. Juttu tuleb ka küberhügieenist, selle hoidmisest ja koolitustest.

CGI tegeleb ka süsteemide testimisega. Kas neil on õnnestunud leida täiesti turvaline süsteem? Kas kasutajamugavus ja turvalisus on omavahel pöördvõrdelises seoses?

Juttu tuleb ka sotsiaalsest mõjutamisest ja sellest, miks peaksid ettevõtjad oma töötajaid selles teemas harima.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Kümme korda on valitud Eesti mõjukaimat finantsjuhti ja selle aasta parim selgub juuni alguses. Sel korral ongi saates külas varasemad tiitli pälvinud ehk Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid ja Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Nendega tuleb juttu finantsjuhi tööst ja selle olulisusest ning finantsjuhi mõjust ettevõtte tulemustele.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm selgitab aga saates, mis majanduse juures rõõmustab ja kus on riskikohad.

Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate seekordses saates tuleb juttu äriideede valideerimisest, uute ärisuundade leidmisest ja innovatsioonist.

Räägime sellest, miks otsustas Comodule hakata mullu pakkuma tõukeratta renti, kuidas oma ideid testimise käigus mitte ära tappa, miks tasub läbikukkumisi tähistada ja miks saab Comodule´il minna äris hästi või ainult väga hästi.

Samuti räägime sellest, milline testimine ehitusidu Iffent näitel väga palju kasu ei anna, kuidas Tuul minutitega Bolti hinnasurvele reageeris, miks tasub oma toote turule toomisel teada Tommy Cashi maitset ja eelistusi, miks palkaks Kristjan Maruste personalijuhi juba firma asutamise faasis ning kas ja kui oluline on olnud ettevõtjate jaoks turule sisenedes globaalsete trendide jälgimine.

Saate külalised on idufirma Iffent kaasasutaja ja äriarenduse juht Else Källo ja idufirma Comodule kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Maruste. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". „Minu jaoks on kõik emotsioonid tööriistad, et elus midagi põnevat kogeda. Kui ma saan kohtuotsuse, millega ma üldse nõus ei ole, siis ma võin valida, kas ma olen pettunud, vihane või mul hakkab kahju. Ma võin viieks minutiks lasta oma emotsioonil tõusta tippu ja tunda seda, kogeda tõelist roller-coaster'it, aga kui ma jätan emotsiooni sisse, siis annan ma kontrolli ära kellelegi teisele,“ ütleb vandeadvokaat Robert Sarv saates „Juhtimislabor“.

„Kui minu suhtlemise tööriistakastis on ainult haamer ehk viha, siis on väga raske probleeme lahendada. Kui keegi satub olukorda, mida ta ei oska lahendada, siis ta ründab tihti teist inimest emotsionaalselt. Ma olen kulutanud palju aega, et omandada suhtlemisoskusi, mida koolis ei õpetatud, aga mis on vajalikud elus hakkamasaamiseks,“ lisab Robert.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Lisaks saatele pakub sügavat mõtlemisainet raamat „Julgus mitte meeldida“, mis tugineb individuaalpsühholoogilise koolkonna rajaja Alfred Adleri filosoofiale.

