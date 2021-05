Raadiohommikus: Helmes, Merko, Nordecon, töötukassa, Coop ja terviseamet

Merko juhatuse esimees Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Vaatame üle kahe börsiettevõtte kvartalitulemused ja ajame juttu nende ettevõtete juhtidega. Intervjueerime Andres Trinki Merko Ehitusest ja Gerd Müllerit Nordeconist.

IT-ettevõte Helmes avas Funderbeami keskkonnas oma töötajatele optsioonidega kauplemise võimaluse. Algatust kommenteerib Helmese juht Jaan Pillesaar.

Kuigi majandus ja turud kasvavad mürinal, siis on meil ligi 50 000 töötut. Töötukassa juht Meelis Paavel valgustab olukorda tööjõuturul.

Coop Panga äripanganduse juhi Arko Kurtmanniga räägime kiiresti kasvavatest gasellettevõtetest ja terviseameti spetsialisti Eliise Metsojaga katsume selgusele jõuda, millised ikkagi on nõuded ürituste korraldamisele pandeemia ajal.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Rahvusvaheline äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group on alustanud uue strateegiasuunaga. Koostöös kliendiga arendatakse tarkvarateenus, millega sisenetakse välisturgudele. Ettevõtmisest, mis ei ole klassikaline start-up ega veel ka spin-off, mistõttu on see saanud nime spin-up, räägib saates Net Groupi tegevjuht Priit Kongo.

Keda koostööpartneriteks otsitakse, kuidas kujuneb osalussuhe, milliste tarkvaraarendustega on juba alustatud ja millised plaanid terendavad tulevikus, kuuleb lähemalt saates.

Saatejuht on Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Seekordne silmaringisaade räägib prügivabast elust. Arutame, kui keeruline on prügivaba elu elada, millest peaks alustama ja kuidas ennast häälestama. Kas prügivaba elu ja ökotoodete ostmine säästab raha või pigem suurendab eelarvet? Vastus võib mõningaid üllatada.

Külas on väikeettevõtja, blogija ja prügivaba elu viljeleja Liisa Aavik.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Nutikas röster võib olla rohkem asi moe pärast kui kasulik tarbeese, kuid paljusid asju on siiski mõttekas internetiga ühendada. Kui tavainimese jaoks pakub asjade internet eelkõige mugavust, siis äriliselt võib rakendust ja väärtust leida rohkesti: näiteks võivad kogutud andmed näidata seda, mida silm ei näe, ning seetõttu on võimalik teha paremaid otsuseid.

Just seetõttu räägimegi seekordses saates asjade internetist ehk IoT-st. See termin on nüüdseks küll paarkümmend aastat vana, kuid on viimastel aastatel üha rohkem meie ellu tunginud. Seda teemat aitavad lahti mõtestada IoT-lahendusi arendava ettevõtte Krakul juht Jaan Hendrik Murumets ja Telia IoT-valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko. Sealjuures räägime, milliseid ärivõimalusi võiks tehnoloogiline areng pakkuda ettevõtete jaoks ja millised on elulised näited nendest.

Saadet juhib Priit Pokk. Saade oli esmakordselt eetris selle aasta veebruaris.

15.00–16.00 "Riskiraha". Alates 6. maist jõuab eetrisse uus saatesari, mis hakkab tutvustama Eesti riskikapitaliettevõtteid, nende võtmeisikuid ja investeerimispõhimõtteid.

Sarja esimeses osas on külas Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juht Kadri Lindpere ning assotsiatsiooni juhatuse liige ja riskikapitalifondi Karma Ventures partner Margus Uudam. Koos nendega saab kiirkursuse Eesti riskikapitaliturust ehk milline on riskikapitaliettevõtete roll ettevõtete rahastamisel, mille poolest need erinevad näiteks äriinglitest ja erakapitaliettevõtetest ning paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

