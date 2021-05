Tiit Vähi: isegi 340 miljonist eurost ei piisa Ida-Virumaa päästmiseks

Endine peaminister ja Ida-Virumaa ettevõtja Tiit Vähi ei usu poliitikute juttu, et nüüd hakkab Ida-Virumaal kõik kiiresti paremaks minema. Foto: Andras Kralla

Ekspeaminister ja Sillamäe Sadama omanik Tiit Vähi arvab, et elu Ida-Virumaal läheb kiiresti veel halvemaks, mis siis, et sinna on tulemas sajad miljonid eurod ja poliitikud käivad piirkonnas järjest rohkem nägu näitamas.

Peaminister Kaja Kallas on korduvalt nimetanud Ida-Virumaa arengut üheks oma prioriteediks peaministrina. Kohalik ettevõtja ja endine poliitik Tiit Vähi aga ei usu optimistlikke lubadusi ning tema vaatepunktist pole tulevik kunagi varem nii tume olnud.