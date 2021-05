Keskerakonna 50 000 euro annetuse juhtum läheb kohtusse

Eelmise aasta juunis andsid toona Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ja partei aseesimees Mailis Reps pressikonverentsi, kus kinnitasid, et kuigi prokuratuur algatas uurimise, on annetaja jäänud oma sõnade juurde, et annetatud raha oli tema oma. Foto: Andras Kralla