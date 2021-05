Raadiohommikus: kiiret inflatsiooni ei tule? Kindel või?

Inflatsiooni tekkimisest ja selle võimalikust kiirusest räägib hommikuprogrammis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis helistame SEB majandusanalüütikule Mihkel Nestorile, kes kuu aega tagasi pidas Euroopas liiga kiire inflatsiooni tekkimist kaheldavaks, ning uurime, ega ta pole vahepeal seisukohta muutnud.

Põhjuse niimoodi küsida annab tõik, et USAs mudib laiapindne hinnatõus juba tarbijaskonna valikuid ning Eestiski leidub ettevõtjaid, kes ütlevad, et inflatsioon on täie rauaga kohal.

Juttu tuleb ka ühest värskest näitest, kuidas teadlase, ettevõtja ja riigi rahastatud rakendusuuringu tulemusena sündisid uudsed hoonete automaatika sensorid. Stuudiosse tulevad kaks asjaosalist, teadlane Alar Kuusik ja firma Bisly esindaja Rene Üpraus, kellega räägime säärases koostöös peituvast jõust.

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuhi Sigrid Kõivuga vestleme kahest ahjusoojast raportist: masina- ja metallitööstuse ning inseneribüroode omast.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kaspar Allik.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Nordea Eesti töötajate arv on viie aastaga kasvanud 20 inimeselt 750 inimesele. Saates räägime, kuidas selle aja jooksul on kujunenud Nordea Eesti bränd ja mille eest ettevõtte töötajad seisavad. Töötajate arvu kasv on toonud kaasa töötajaskonna mitmekesistumise. Maikuu on Nordea Eestis mitmekesisuse tähistamise kuu. Räägime ka sellest, millised on nii rahvusvahelise kui mitmekesise tiimi tugevad küljed, aga ka kaasnevad väljakutsed. Saates on veebi vahendusel külas Nordea Eesti klienditoe spetsialist Urmas Orek, värbaja Eha Täht ja Nordea Eesti juht Tiina Käsi. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on profijalgpallur ja investor Henrik Ojamaa. Tänaseks ligi neli aastat teadlikult investeerinud Ojamaa on seadnud endale eesmärgiks teenida aastaks 2026 piisavalt dividenditulu, et katta esmased kulutused. Lisaks jalgpallile kirjutab ta investeerimisblogi Dividend Athlete ning samanimelisel Instagrami kontol on tänaseks üle 15 000 jälgija. Saates uurime, miks ja kuhu ta investeerib ning kuidas enda investeeringuid välja valib.

Saadet juhib Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsioonisaates räägime seekord elektriautodest. Kas elektriautod on meie liikumise tulevik või tegelikult juba olevik? Mis vahe on sõidujagamisel ja sõidukijagamisel ja kas isiklikku autot on meil varsti üldse enam vaja? Millal hakkavad ringi sõitma kaugjuhitavad elektriautod, mida saab endale ukse ette tellida, ja miks see hea on? Kõikidele nendele ja teistelegi küsimustele annavad vastuse Eleport OÜ tegevjuht Raul Potisepp ja Enn Laansoo jr ELMO rendist. Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saate seekordsed kaks intervjuud viivad meid ühtpidi minevikku ja teistpidi tulevikuhõngulisse olevikku. Esmalt räägime raha tegemisest, aga mitte tänapäevases, vaid ajaloolises ja sõna otseses mõttes. Saates on külas sel kuul Äripäeva kirjastuses ilmuva raamatu „Revali linna müntmeister Paul Gulden“ autor ja ajaloolane Ivar Leimus.

Teise teemana räägime robotitest: TalTechis sai valmis ladudesse vurama mõeldud kuuerattalise roboti BOXBOT uus prototüüp ehk BOXBOT 2.0. Siiani on see töötanud peamiselt toiduainekastide vedamisega. Kuidas robot oma tööga hakkama on saanud ja kas meie elus võiks praegu, 21. sajandi kolmandal kümnendil, robotid ehk suurematki rolli mängida, teeme juttu TalTechi tööstustehnika professori Kristo Karjustiga.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma.

