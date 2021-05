Salva Kindlustuse juhatuse liikmed kaebasid omanikud kohtusse

Indrek Kasela on ühe kohtusse kaevatud Salva aktsionäri, Amber Trust fondi esindaja. Tema sõnul on fondi vastu esitatud hagi absurdne. Foto: Liis Treimann

Eesti ühe vanima kindlustusfirma Salva Kindlustuse kaks aktsionäri on kohtus süüdistusega, et nad nurjasid pahatahtlikult Salva osaluse müügi. Aktsionäridelt nõuab miljoneid eurosid kahjutasu ettevõte KindCapital, mille taga on Salva enda juhatuse ja nõukogu liikmed.

„Hagi on absurdne," ütles Indrek Kasela, kes on ühe kohtusse kaevatud aktsionäri, Amber Trust fondi esindaja. Kasela sõnul näitab hagi vaid seda, kui keeruline on Salva Kindlustuse pikaajalisel juhil Tiit Pahapillil ja KindCapitalil aktsepteerida tegelikkust.