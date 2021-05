150 miljonit kuiva püssirohtu ehk riskiraha otsib kasvu, aga mitte ainult

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse liige ning Karma Ventures partner Margus Uudam (vasakul) selgitas Äripäeva raadio saates "Riskiraha", et võib kergemat mürki võtta, et riskiinvestorid hakkavad idufirmadelt ootama jätkusuutlikkusele tähelepanu pööramist. Foto: Eiko Kink

Iduettevõtetesse investeerivate Eesti riskikapitalifondide kontodel ootab 150 miljonit eurot, mis lähiaastatel kiirelt kasvavate firmade juhtidele kasvatamiseks kantakse. Kuid ainult kasvust investoritele enam ei piisa.

Läinud kevadel kardetud rahastusturu külmumine jäi ära. Ehkki virtuaalseks muutunud suhtluse mõju kontaktide ja võrgustiku arengule on veel raske hinnata, siis üks on selge: konkurents hea investeeringu leidmiseks ainult tiheneb. Seda hoolimata sellest, et raha vajavaid idufirmasid kerkib juurde kiiremini kui seeni pärast vihma – aastaga on nende arv kahekordistunud ligi 1200ni.