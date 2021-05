Infopankuri Zoomi-stuudios on Dreamgrow Digital tegevjuht Priit Kallas, Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja andmekaitse inspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu. Foto: Sigrid Kõiv

Digiturunduse pääs GDPRst: ole aus ja ära ahnitse

Infopankur uurib seekord digiturunduse ja isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi kooseksisteerimise võimalusi. Kas isikuandmete kaitse on juba piisavalt range? Jah ja ei! Leebemaks see kindlasti ei muutu, kuid on mitmed hallid alad, mis peatselt samuti reguleeritud saavad.

Infopankuri Zoomi-stuudios on külas Dreamgrow Digital OÜ tegevjuht Priit Kallas ja andmekaitse inspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.