Kamp ERIALi hoiustajaid tahab juhtimist üle võtta: käitugem omanikena!

ERIALi hoiustajate organisatsiooni juhatuse liige Raul Kalev (paremalt teine) on koondanud kokku ühistu hoiustajaid, et vahetada välja ühistu juhatus ning teha selgeks, mis rahad ühistus päriselt on. Kokku on ühistu vastu nõudeid 16,5 miljoni euro eest ning nende juurde on seni koondunud nõudeid 3 miljoni euro ulatuses. Foto: Liis Treimann