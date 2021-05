Erasektori tippjuht liitub EASiga

Metallitööstusfirmat Estanc juhtinud Mihkel Tammo paneb peagi oma teadmised ja kogemused tööle EASis. Foto: Andras Kralla

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktorina alustab juunist tööd Mihkel Tammo, kes on varem olnud metallitööstusfirma Estanc juht ja üks Rohetiigri eestvedajatest.

EASi juht Peeter Raudsepp ütles pressiteates, et on suurepärane näha, et erasektori tippjuhid näevad EASis võimalust Eesti majanduse heaks oma panus anda.