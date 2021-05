Soome lükkab piiri avamist kaugemale

Soome hoiab muu Euroopa kodanikud oma riigist eemal kauem, kui valitsus aprillis ennustada oskas. Foto: Andras Kralla

Kui Soome aprillis oma riigi avamisplaani tutvustas, siis oli riiki sisenemise piiramise lõpp paigutatud juuniks, riigi ringhäälingu Yle andmetel lükatakse seda aga edasi, sest Euroopa viiruseolukord pole piisavalt paranenud.

Tööreisimine pidi avanema mai lõpus, nüüd aga räägivad Yle allikad, et see lükkub edasi kaugemale suvesse. Vaid mõnes üksikus Euroopa Liidu riigis on nakatumise näit alla 200.