Euroopa hakkab avanema: Taani loobub piirangutest ja suve lõpuks ka maskikohustusest

Taani pealinn Kopenhagen. Foto: Scanpix

Taanis lõpevad reedel pea igasugused piirangud, suletuks jäävad üksnes ööklubid, vahendab Financial Times.

Sealjuures on riik nõnda optimistlik, et augustikuu lõpuks peaks ära kaduma isegi maskikohustus. Taani on seega üks esimesi Euroopa riike, mis normaalse elu juurde naasta plaanib.