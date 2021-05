Karusloomafarmid astusid surmale sammu lähemale

Karjaküla rebasefarm. Foto: Liis Treimann

Riigikogus läbis teise lugemise loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on aeg karusloomafarmide keelustamiseks küps. „Karusloomade kasvatamise keelustamist on riigikogu keskkonnakomisjonis arutatud aastaid ning riigikogu suures saalis on sellesisuline eelnõu juba kolmandat korda. Varasematega võrreldes on praegune katse aga märksa edukam. Kolmandale lugemisele jõuab see eelnõu praeguse plaani kohaselt juuni algul ja loodetavasti saab siis ka lõpliku heakskiidu,“ ütles Alender.