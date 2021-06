Jüri Ratas ei pürgi Eesti presidendiks

Jüri Ratas teatas 1. juunil, et ei kandideeri presidendiks. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna esimees ja riigikogu spiiker Jüri Ratas ütles Vikerraadio saatele "Uudis +" antud intervjuus, et tema eesolevatel presidendivalimistel ei kandideeri.

"Ma olen öelnud, et tulemus on kiirusest olulisem, ja ma arvan, et presidenti otsib ka täna Keskerakond nii erakonnast seest kui ka väljast ja see nimi kindlasti ei hakka minu nimega," lausus Ratas.

"Ma arvan, et selle Jüri Ratase jutuga võiks nüüd ära lõpetada ja läheme edasi," lisas Ratas.

Täpsemalt saab lugeda ERRist.