Jahmunud põllumehed jäid seaduse muudatuse tõttu olulises pankrotiasjas häälteta

Oliver Kruuda jaoks on olukord lahenemas pigem soodsalt. Foto: Liis Treimann

Hiljutise pankrotiseaduse muudatuse tõlgendus ringkonnakohtus jättis pikalt piima eest 1,7 miljonit eurot oodanud põllumehed Laeva Piima pankrotimenetluses häälteta, kontrolli haarasid Oliver Kruudaga seotud isikud.

„See on täiesti absurdne lugu. Kui ei oleks kohtumäärust, siis ei usukski, et selline asi saaks tõene olla,“ on Laeva Piima nõukogu esimees Hannes Alusalu hämmingus.