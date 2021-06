Üleilmne ettevõtte tulumaksu põrand oli Eesti valitsusele halb üllatus

G7 kohtumisel kokkulepitu on üks paras kana-põder-pakett, jäi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kriitiliseks. Foto: Liis Treimann

Kümmekond aastat hoogu kogunud digimaksu ideele lõpuosas liidetud globaalselt ühtlase ettevõtte tulumaksupõranda ettepanek on Eesti valitsusele ja maksusüsteemile halb üllatus, mistõttu otsitakse sellele ka erandit.

Eesti on alati toetanud põhimõtet ja ettepanekut, et digihiidude Google, Apple, Facebook, Amazon maksustamine oleks võimalik ka nendes riikides, kus nad reaalselt tulu teenivad, kus nende teenuste tarbijad asuvad, probleem on üleilmne ettevõtte tulumaksu ettepanek, kommenteeris rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus nädalavahetusel G7 tippriikide kohtumisel saavutatud kokkulepet.