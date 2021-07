Koroonakriis ergutas väikeettevõtlust: uute firmade hulk ronis viie aasta tippu

Poole aastaga asutati rekordiliselt uusi firmasid

Tänavu esimesel poolaastal on loodud kokku 13 775 uut ettevõtet, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 8 protsenti rohkem. See on viimase viie aasta rekord, selgub Äripäeva Infopanga andmetest.