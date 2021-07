Lääne-Euroopa tulvaveed taanduvad, kuid ohvrite arvud kasvavad

Tulvaveed räsivad jätkuvalt Lääne-Euroopa riike

Täna teatas Saksamaa, et riigi läänepoolseid liidumaid tabanud üleujutused on nõudnud juba 133 inimese elu ja sajad on veel endiselt kadunud. Samas ei näi tulvadel veel lõppu, sest Lääne-Euroopa jõgede veetase pole langema hakanud.