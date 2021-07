Nordeconi Rootsi tütarfirma läheb saneerimisele

Riigile appi tulnud Proto juht: me ei taha rohkem oma uksi sulgeda!

Proto avastustehas tuleb riigile appi ning avab täna ja homme oma keskuses vaktsineerimispunkti, kus on kõigil huvilistel võimalik end vaktsineerida ka ilma eelneva registreerimiseta. Proto juht Ott Sarapuu rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et riigile appi tulema motiveeris neid fakt, et Proto on pidanud kriisi jooksul juba kolm korda oma keskuse uksed sulgema. "Rohkem seda teha ei taha," ütles ta.

