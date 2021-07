Uudised

Töötajaid otsivad Taani firmad vaevlevad rämpsavalduse laviini all

Taanis on tööjõupuudust tunda mitmes sektoris, sealhulgas näiteks toitlustuses ja ehituses, aga töökuulutused välja panevad ettevõtjad saavad vastu palju kandideerijaid, kes ei tahagi tööle pääseda. Foto: Tim Barsoe, Reuters/Scanpix

Iga viies Taani ettevõte saab töökuulutuse peale avaldusi kandidaatidelt, kes tegelikult ei tahagi firmasse tööle pääseda. See on ettevõtjad välja vihastanud, kirjutab kohalik majandusleht Borsen.

Taani tööturuekspert Peter Halkjær ütles, et paljud ettevõtted on sellise probleemiga korduvalt kokku puutunud: vaatavad avaldused läbi, kohtuvad intervjuudeks ja vestlevad, aga siis selgub, et töötaja polegi ametikohast huvitatud. "Uute töötajate leidmine on alati väga ajamahukas protsess. Ja seda enam on see tüütu, kui vastaspoole eesmärk pole mitte töökoha saamine, vaid see, et näidata end aktiivse tööotsijana ja saada tänu sellele edasi töötutoetust," ütles ta.

