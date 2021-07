Lahkuv juht: Ragn-Sells saab endale ägeda uue juhi

Senine Ragn-Sells Eesti juht Rain Vääna pole endiselt kindel, mida ta edasi teeb. Jäätmemajandusega ta aga edaspidi ei tegele. Foto: Raul Mee

Ragn-Sellsist lahkuv juht Rain Vääna kiidab mantlipärijat Kai Realot ja valmistub talle tööd üle andma, enne kui ise uusi väljakutseid otsima asub.

Rain Vääna ütles, et kui uue juhi konkurss algas, unistasid nad Ragn-Sellis omakeskis, et uueks juhiks võiks saada keegi, kes on Eestis tunnustatud juht ja teab, kuidas Ragn-Sellsi edasi kasvatada. “Ma arvan, et Kai Realo on väga hea valik. Tema suur pluss on see, et tegemist on naisjuhiga. Naisjuhte on Eestis suhteliselt vähe ja võiks rohkem olla,” ütles Vääna. “Kai näitab teistele kindlasti eeskuju.”

