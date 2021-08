Analüütik: kiire ekspordi kasvu taga võib näha hinnatõusu, VKGd, Ericssoni, aga ka tugevat nõudlust

Eesti makromajanduse juuni statistikat vaadates selgub, et baasefekt on jäänud väiksemaks ja suur mõju ekspordi kasvule on hinnatõusul, selgitas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

