Riigi Tugiteenuste Keskus valis 7,2 miljoni eurose reisikorraldusteenuste hanke võitjad liisuheitmise teel, sest firmad suutsid esitada täpipealt samas hinnas pakkumised.

Reisikorraldusteenuse hanked on varem pahameelt tekitanud: eelmisel aastal vahendas Äripäev ASi Reisiekspert kriitikat, et hanke korraldus on kallutatud ja neil pole isegi mitte teoreetilist võimalust võita. Seekord on Reisieksperdil õnnestunud olla üks väljavalitutest.