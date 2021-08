Riik hakkab teenindavalt sektorilt nõudma töötajate massilist testimist

50 külastajaga restoranides tuleb tööandjal tagada kõigi inimeste vaktsineeritus või kontroll, et nende test oleks negatiivne. Foto: Andras Kralla

Alates septembrist nõuab riik kümnetelt tuhandetelt ettevõtetelt riskianalüüsi, milles oleks hinnatud koroonaviiruse leviku ohtu töökeskkonnas ning paika pandud, milliste töötajate käest hakatakse nõudma andmeid vaktsineerimise kohta või kuidas vaktsineerimata töötajaid testima hakatakse. Kõige suurema kohustuse saab teenindussektor.

Põhimõtteliselt tuleb just teenindussektoris otsustada, kas nõuda kõigilt, kes 50 inimesega korraga kokku puutuvad vaktsineerimist või korraldada nende testimine üle päeva. Kolmas variant on leida võimalus takistada nakkuse levikut kas kaitsevahendite või kodukontoriga. Just nii sätestab eeldatavasti neljapäeval vastuvõetav valitsuse määrus. Sama oodatakse ka haridus- ja meditsiinisektoris.

