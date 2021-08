Korvpalliliit küsib riigilt Vichmanni Saku Suurhalli laiendamiseks 6 miljonit

Aivar Hundimägi: Tanker näitas, et kõik pole kuld, mis hiilgab

Investeerimisteemalistest kajastustest on viimasel aastal jäänud mulje, et iga loos võidab ehk ükskõik kuhu investeeritakse, ikkagi teenitakse head tulu. Nüüd on aga Eestis olemas üks kainestav näide, mis tuletab meelde ammust soovitust, et investeerida tasub ainult sellist raha, mille kaotusest sul ei ole kahju, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

