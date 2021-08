Uudised

Taani pensionärid said läinud aastal hirmus rikkaks

Taani pensionärid võivad rahul olla, sest pensionivarad kasvasid läinud aastal mühinal. Foto: Liis Treimann

Taani pensionikogujad said läinud aastal 300 miljardi Taani krooni ehk 40 miljardi euro jagu rikkamaks, vahendab Börsen.

Samal ajal kui maailm oli hädas koroonapandeemiaga, nautisid Taani pensionikogujad teadmist, et nende varad kasvavad. Kokku on Taani pensionikogujad säästnud 4600 miljardit Taani krooni ehk 618 miljardit eurot pensionipõlveks. Seda on kaks korda rohkem kui on Taani sisemajanduse koguprodukt ning ühtlasi tähendab nõnda kõrge pensioniks säästmise määr, et taanlaste käes on ka vastav maailmarekord. Teisel kohal on hollandlased.

