Hooga kasvav mahetootja võttis äri kasvatamisele appi legendaarse äritrio

Vastutustundlikud ettevõtted on kasumlikumad

Firmad, mis võtavad vastutustundlikku ettevõtlust tõsiselt, on muutusteks valmis, teistele on see alati stressirohke,” teab Maria Wetterstrand, Vastutustundliku Ettevõtluse Galal esinenud endine Rootsi parlamendisaadik ja Roheliste partei kõneisik.