Raadiohommikus: parima juhi õppetunnid ning iduettevõtte rahastusplaanid

Coop Panga juht Margus Rink pälvis sel aastal Pärnu juhtimiskonverentsil tiitli "Parim juht 2021". Foto: Andras Kralla

Neljapäeva hommikul kuuleb, mida on vaja teha, et saada Eesti parimaks juhiks ning milliseid kasvuplaane peab hetkel raha kaasav iduettevõte UpSteam. Lisaks jagavad enda vaateid tööjõuprobleemile ja rohetehnoloogia arengule kaks iduettevõtte juhti ning kuuleb kohalike valimiste võtmeteemasid.

Autopesuteenust pakkuva UpSteami tulevikuplaane tuleb tutvustama ettevõtte tegevjuht ja asutaja Martin Kristerson. UpSteami jaoks on see kolmas rahakaasamise ring Funderbeamis. Sel korral on ettevõtte väärtus hinnatud 10,5 miljonini.

Mikrofoni ees on ka Coop Panga tegevjuht Margus Rink, kes pälvis äsja tiitli “Parim juht 2021”. Ta avab tausta, kuidas saada parimaks juhiks ning milliseid õppetunde töö andnud on.

Lähenemas on kohalikud valimised ning Äripäev küsis enam kui 400 Eesti juhilt, ettevõtjalt ja ühiskonnategelaselt, millisele ideele nemad ilma kõhklemata enda hääle annaksid. Laekunud vastustest koorusid välja selged trendid, mida tuleb tutvustama Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Ühisrahastusplatvorm Crowdestor on hädas. Mitmed projektid on raskustes ning platvormi juht näeb selles kordineeritud rünnakut. Kelle poole tuleks süüdistavalt vaadata, aitab mõista Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

Hommikut juhivad Kaspar Allik ning Priit Pokk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". USA eestvedamisel püüdsid NATO riigid Afganistanis 20 aastat juurutada tugeval keskvõimul põhinevat demokraatliku korda. Nii näib, et Talibani kiire võimule tulek on mõjunud paljudele lääneliidritele mõruda šokina, sest arengukoostöö käigus kulutatud miljardid näivad olevat läinud lihtsalt korstnasse.

Miks suutis lääne ehitatud julgeolekusüsteem habrast demokraatliku korda kaitsta vaid mõned kuud? Milliseid õppetunde on saadud arengukoostöös ja humanitaarabi andmisel? Ja ehk mis kõige olulisem – kas NATO liitlaste 20 aastat kestnud püüd juurutada Kabulist lähtuvat demokraatiat oli naiivne soovunelm?

Neil teemadel arutlevad Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ja Afganistanis arengukoostöö kordineerimisega tegelenud MTÜ Mondo juhatuse liige Riina Kuusik-Rajasaar.

Arutelu juhib Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Saates räägime tulevikutehnoloogiatest, kuidas see meid juba ümbritseb ning seda ühe näite varamul, täpsemalt kuidas tehnoloogia muudab liiklust.

Külas on nutikaid ülekäiguradasid valmistava Bercman Technologies juht Mart Suurkask ning Telia 5G programmi juht Margus Krupp. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Riskiraha". Eestis tegutsevaid riskikapitaliettevõtteid tegutseva saatesarja seekordses osas on fookuses United Angels VC. Ettevõtte asutasid neli aastat tagasi Riivo Anton, Gerri Kodres ja Indrek Kasela.

Fondi portfelli kuuluvad näiteks Bolt, Veriff, Monese, Comodule ja paljud teised ning edukate müükidena on ette näidata Teleport, Vitalfields, Guardtime ja Plumbr.

Ingelinvestorite taustaga Anton ja Kodres räägivad, kuidas kasvuettevõttesse panustades mitme- ja mõnikord ka enam kui kümne kordne tootlus tagada, miks neil portfellist eriti ebaõnnestumisi ei ole olnud ning kuidas nad oma portfelli tulevikus suureks ja edukaks kasvavaid ettevõtteid valivad.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

